Si quieres aprender historia de León, ve al cementerio: fechas y plazas para las rutas 2025

Las rutas guiadas y teatralizadas por el cementerio de León suman su séptima ediciónRamiro

La memoria de León reposa ahí. Para conocerla, como cada prólogo del otoño, Serfunle invita a disfrutar de ese "libro de historia de la ciudad, de nuestra vida pasada y recordatorio de lo que será la futura; un libro de historia, escritura y arquitectura ", como describió el gerente de la sociedad, Fernando Salguero, en la presentación de la séptima edición de las rutas guiadas y teatralizadas por el cementerio de Puente Castro.

El evento "referente" ya del calendario de actividades municipales se celebrará del 8 al 12 de octubre, como reseñó el presidente de Serfunle, Vicente Canuria, quien incidió en el éxito de anteriores convocatorias. La respuesta alienta la apuesta por disponer para este año 625 plazas en total, que se repartirán por orden de inscripción, abierta a partir del día 1 de octubre, a las 10.00 horas, en la web de la mancomunidad de servicios funerarios: www.serfunle.com.

Los agraciados podrán disfrutar del recorrido guiado y teatralizado, con una horas y cuarto extensión, que se repartirá en cinco turnos cada uno de los cinco días: a las 19.30, a las 20.00, a las 20.45, a las 21.15 y a las 22.00 horas. Quienes encuentren hueco en estos grupos podrán disfrutar de un recorrido en el que se les hablará del "traslado de un santo, del comercio leonés, de filosofía, de una aguerrida guerrera, de pedalear sin descanso durante toda una vida, de historia, de compromiso, de lo que nos dicen las palabras cinceladas en piedra y, finalmente, de una despedida", como se describe en el tríptico de la actividad. "Un recorrido por personajes de la historia de León y leyendas que han dejado impronta en la historia de la ciudad", resumió Salguero.

Al pie de este enunciado se hará un repaso por la llegada a León de los restos de San Isidoro; se recordará a la familia Ciriaco, cuyo edificio referente del esquinazo de Santo Domingo con Ordoño II fue uno de los "negocios principales de sastrería y moda"; se pondrá en valor a Lucio García Ortega, "profesor en el instituto Padre Isla y referente en la filosofía europea"; se reeditarán las hazañas de Senén Blanco, "pionero del ciclismo leonés"; se recuperará a Juan Eloy Díaz-Jiménez Villamor, "historiador, artífice de la excavación de la villa romana de Navatejera y opositor al derribo de Puerta Obispo"; se rememorará al "médico más famoso por su humanidad, un médico de la calle, de la gente, Magín Fernández Perandones"; se homenajeará a las "Agustinas Recoletas, que recientemente se han despedido de la ciudad pero tuvieron una importante labor social"; y se recibirá la visita de la Dama de Arintero", como enumeró el gerente de la sociedad.

El acompañamiento por el recorrido y la teatralización corresponderá de nuevo a los guías Turismo de León. Su portavoz, Felipe Alonso recalcó que "todos los personajes de los que se habla son objeto de estudio riguroso y documentación" e incidió en que, pese a que todos los años les reclaman que se repitan algunos episodios de rutas anteriores, como el de la Condesa de Sagasta, se trata de recuperar cada año a nuevos personajes para ponerlos en valor.

Más sepulturas y nichos

El repaso se aprovechará de la "escenografía inmensa" del camposanto de Puente Castro gracias a "la base de la labor de los operarios de Serfunle, que llevan tres meses trabajando para que esta séptima edición sea satisfactoria", como expuso Salguero. El apunte se aprovechó además para avanzar que, pese a que en la actualidad hay espacio suficiente todavía, la mancomunidad ya trabaja en el plan para construir "60 sepulturas nuevas y 150 nichos en altura", como detalló el presidente, Vicente Canuria.

El representante socialista apuntó además que el proceso de liquidación del actual contrato con Mémora, de acuerdo a las sentencias del TSJ y el Supremo, sigue adelante. Serfunle ya cuenta con el "asesoramiento jurídico y técnico necesario". Con este apoyo, Canuria avanzó que "se han adoptado decisiones para el cumplimiento voluntario e intentar llevar a efecto una finalidad amistosa de la liquidación del contrato".

Mientras se cumple con esta resolución, la mancomunidad trabaja planifica ya sacar "un nuevo concurso" para lograr un socio privada. "No ha cambiado nada y ninguna de esas decisiones sobre la fórmula de gestión ha sido anulada, ni las administraciones que forman parte de la mancomunidad (en referencia a los ayuntamientos de León, San Andrés y Villaquilambre) han adoptada ninguna decisión al respecto", expuso el edil del PSOE para descartar una posible municipalización.