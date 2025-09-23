Más de 8.700 leoneses se beneficiaron de los bonos al consumo en la capital leonesa

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Más de 8.700 leoneses se beneficiaron de la campaña de bonos al consumo en 2025 puesta en marcha a iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria de León y que contó con una financiación de 300.000 aportados al 50% por el Ayuntamiento de la capital leonesa y la Junta de Castilla y León.

Esta ha sido la séptima edición de una campaña de bonos al consumo que tiene que aprovecharon los leoneses para adquirir en el comercio de proximidad y establecimientos hosteleros 1,2 millones de euros que han servido para ayudar al comercio más tradicional.

El presidente de la Cámara de Comercio, Javier Vega, ha hecho este martes un balance de la campaña en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la concejala de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de León, Camino Orejas, y el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego.

Vega ha calificado la campaña de "muy exitosa" y ha aprovechado la ocasión para volver a solicitar el apoyo de las dos administraciones para hacer una nueva campaña con el objetivo de seguir ayudando al pequeño comercio y al incremento del consumo.

Los leoneses han gastado principalmente los bonos, que se podían adquirir con varios valores hasta un límite de 150 euros y con un 25% de descuento por la aportaciones de la Junta y el Ayuntamiento, en establecimientos de hostelería, tiendas de ropa, hogar, librerías y papelerías.

En estos últimos casos, Vega ha destacado que los bonos han sido especialmente útiles para abaratar la "factura de la vuelta al cole", en una campaña que finalizará el próximo 30 de septiembre, por lo que el responsable de la Cámara ha animado a gastar los bonos que todavía no se han canjeado, alrededor de 7.000 euros.

En este sentido, Vega ha apuntado que las campañas anteriores del bono-consumo dejaron remanentes por valor de 53.000 euros, de los que más de 40.000 se reinvirtieron en campañas y sorteos para promocionar el comercio local y de proximidad.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha dicho que la aportación de la Junta se enmarca en la línea de ayudas destinada al comercio de cercanía que "genera empleo en el entorno y da vida a nuestras calles".

"Estas campañas son una apuesta por lo nuestro y por apoyar el pequeño comercio", ha añadido Diego.

En esta línea, el delegado ha apuntado que la Administración autonómica ha invertido en las campañas de bono al consumo de la provincia, en concreto León, La Bañeza, Ponferrada y San Andrés, un total de 265.000 euros, una inversión que supera el medio millón de euros si se suman las realizadas en 2024.

Ha adelantado que la Junta seguirá apoyando al comercio en campañas que como la impulsada por la Cámara de Comercio "sirvan para fijar empleo y con ello población".

En la misma línea, la concejala de Comercio y Consumo leonesa, Camino Orejas, ha destacado el éxito de unas campañas iniciadas durante la pandemia y que durante todos estos años han ayudado "a las familias, al comercio y a la hostelería leonesa".

