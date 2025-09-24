El Gobierno dice que en Villahierro caben 700 reclusos más y destaca el descenso de incidentes

El subdelegado del gobierno en León, Héctor Alaiz, destacó “la drástica reducción” de la cifra de incidentes que se han registrado en el último año en la prisión de Villahierro y puntualizó, que si bien en la actualidad hay 1100 reclusos en Mansilla de las Mulas “ la capacidad del centro es de hasta 1800, aunque eso sería en celdas dobles y lo conveniente es que sean individuales”

Aláiz cerró los actos correspondientes a la festividad de La Merced, que se celebraron esta mañana en el Salón del Pendón de la Colegiata San Isidro.

“ La reducción del número de incidentes son una demostración de que el trabajo se está haciendo bien “, destacó el subdelegado que remarcó, “el trabajo por la igualdad, y la mejora tecnológica”. Reconoció la necesidad de avanzar en la asistencia médica “,pero lo superaremos con imaginación “

Antes de comenzar el acto, y preguntas de los medios de comunicación, CIF la población penitenciaria en 1100 reclusos en la actualidad “ que supone un aumento respecto a los que teníamos anteriormente, pero también ha aumentado la población en España y ha habido traslados de otros centros donde se están realizando obras. En celdas dobles tendríamos capacidad hasta para 1800 internos, pero lo ideal es que sean celdas individuales”.

Destacó que el último concurso de traslado de funcionarios ha solicitado León como destino hasta 78 trabajadores

Henar García, directora del Centro, Penitenciario de Villahierro lamentó la misión “frustrante y a veces muy desgastante”, que tienen que hacer los funcionarios, pero agradeció el papel relevante que tienen para la seqguridad. “Nuestros objetivos se van cumpliendo, porque están bajando los incidentes, están mejorando nuestras condiciones”.

Ensalzó la respuesta del centro ante el apagón del suministro eléctrico y destacó la capacidad para superar las complicaciones que ha supuesto el proyecto de mejora tecnológica al que se somete Villahierro.

354 personas participaron en la semana de puertas abiertas, según destacó. “Todos ellos salieron”, bromeó. “Somos muy afortunados y contamos con muchos amigos que nos apoyan en el día a día”.

La parte más fea “, aunque con final feliz” fue “el intento de fuga de finales de junio, frustrado por la Guardia Civil”.

El alcalde de León, José Antonio, Diez, abrió el turno de intervenciones. Destacó “el servicio ejemplar “, que cumplen los funcionarios de prisiones. “ En el alcalde de León tiene ustedes un defensor de su papel”. Ensalzó la labor de la Policía Local en defensa de la seguridad.

La entrega de condecoraciones distinguió a la Cámara de Comercio de León, a Javier Amigo y Adolfo Villarroel, los guardias que frustraron la fuga en el Hospital, a la Universidad de León, Ángel Monzú, Jefe de Servicios, Rafael Martinez (jurista), Jesús Nistal (mantenimiento) Roberto Rodríguez (mantenimiento) y a los funcionarios que cumplieron 25 años de servicio. También distinguieron a los funcionarios que se jubilan.