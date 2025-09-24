La Facultad de Veterinaria de la ULE acoge la XI Jornada Científica de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas

Imagen de los partipantes en la XI Jornada Científica de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas celebrada en la Facultad de Veterinaria de la ULE.ULE

El Aula Magna de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE) ha acogido XI Jornada Científica de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, un encuentro que ha reunido a especialistas en medicina, cirugía y reproducción equina y canina, lo que ha permitido un intercambio de conocimiento científico y técnico entre estas instituciones.

Según explica la decana de la Facultad de Veterinaria de la ULE, María Teresa Carbajo, la cría caballar de las Fuerzas Armadas es "mucho más" que un servicio especializado, ya que representa la continuidad de una "larga historia de compromiso" con la mejora, conservación y utilización de las especies equinas y caninas, "indisolublemente ligada al devenir de España y a las necesidades de sus Fuerzas Armadas".

En el inicio de la jornada, la conferencia del catedrático del departamento de Producción Animal de la ULE doctor Carlos Gonzalo Abascal titulada 'Evolución, domesticación y diferenciación racial del caballo en la Península Ibérica', ha puesto de relieve la riqueza histórica y biológica del caballo, además de subrayar cómo los procesos de evolución y domesticación han dado lugar a una notable diversidad de razas con un marcado valor cultural, genético y productivo.

El análisis de la diferenciación racial permite comprender mejor la singularidad de las poblaciones equinas y la importancia de su conservación como patrimonio vivo, estrechamente vinculado al desarrollo de la cría caballar y a la identidad del territorio.

Estos conocimientos constituyen una "base esencial" para orientar las estrategias de selección, mejora y preservación de las razas autóctonas, garantizando su futuro y reforzando su papel en ámbitos tan diversos como la actividad militar, deportiva, cultural y social, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La intervención de la profesora asociada del departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria de la ULE Débora Jorge Casado, responsable del servicio de Medicina y Cirugía Equina del Hospital Veterinario, ha estado centrada en las 'Deformidades angulares y flexurales en potros, abordaje clínico y quirúrgico'.

Diagnóstico precoz

En la ponencia ha incidido en la importancia de un diagnóstico precoz y de una adecuada valoración clínica en este tipo de procesos patológicos, que condicionan de manera decisiva el desarrollo y la funcionalidad de los potros.

Asimismo, ha destacado cómo la combinación de tratamientos conservadores y quirúrgicos, aplicados en función de la gravedad y el momento de evolución, ofrece resultados "óptimos" y mejora significativamente el pronóstico.

Fisioterapia para potros

La exposición de la veterinaria colaboradora del mismo servicio Carmina Martínez Ferrandis sobre 'Deformidades angulares y flexurales en potros, abordaje fisioterapéutico', ha ahondado en el valor complementario de la fisioterapia en estos procesos.

Aplicadas de manera temprana y adaptadas a cada caso, las técnicas fisioterapéuticas contribuyen a optimizar los resultados clínicos, reducir la necesidad de intervenciones más invasivas y potenciar el bienestar animal. La combinación de la medicina, la cirugía y la fisioterapia se erige así en un enfoque multidisciplinar "imprescindible" para la atención integral de los équidos jóvenes.

Por su parte, la capitana veterinaria Verónica Pérez Aguilera ha destacado en su intervención la necesidad de abordar la cría de perros de trabajo desde una perspectiva integral en la que la salud, la genética y el comportamiento se conjugan para garantizar animales equilibrados y funcionales.

Alimentación de hembras gestantes

Además, ha expresado que una correcta alimentación de las hembras gestantes tiene un papel "determinante", condición indispensable para el adecuado desarrollo de los cachorros y para asegurar su viabilidad futura.

Finalmente, ha resaltado el proceso de socialización temprana llevado a cabo en el Centro Militar de Cría Caballar de Ávila, un modelo que combina genética, salud y comportamiento, y que asegura el desarrollo de animales competentes, adaptables y preparados para afrontar con éxito las demandas futuras de su labor.

Colaboración institucional

En conjunto, las aportaciones realizadas a lo largo de la Jornada reafirmaron el valor de la colaboración entre instituciones civiles y militares, así como la necesidad de integrar ciencia, manejo y compromiso en los programas de cría equina y canina.

La Jornada Científica de Cría Caballar se consolida como un foro de referencia para la presentación y discusión de las técnicas más modernas aplicadas al manejo, clínica y reproducción animal, reforzando además la colaboración entre el ámbito militar, universitario y científico.

La iniciativa ha sido organizada por el Ministerio de Defensa, a través de la Subdirección General de Administración Periférica y la Universidad de León, mediante su Facultad de Veterinaria. Además, cuenta con la colaboración de la Cátedra de Seguridad y Defensa 'Almirante Bonifaz'.