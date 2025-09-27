La Plataforma para soterrar las vías del tren en Trobajo quiere llevar su voz hasta Óscar Puente

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

La Plataforma por el Soterramiento delas vías del tren a su paso por Trobajo del Camino no ceja en su empeño de ser escuchada y que su voz llegue al mismísimo ministro de Transportes y Moviliad Sostenible, Óscar Puente.

«A ver si se digna a recibirnos, porque soterrar es la única medida para no cercenar el municipio y ya se prometió y se publicó en el Boletín Oficial del Estado en 2004», explicaron en su nueva manifestación delante de la Subdelegación del Gobierno en León. Instan también a que se retire la pasarela azul que Patrimonio no autorizó.