La Plataforma para soterrar las vías del tren en Trobajo quiere llevar su voz hasta Óscar Puente
Nueva protesta ante la Subdelegación del Gobierno
La Plataforma por el Soterramiento delas vías del tren a su paso por Trobajo del Camino no ceja en su empeño de ser escuchada y que su voz llegue al mismísimo ministro de Transportes y Moviliad Sostenible, Óscar Puente.
«A ver si se digna a recibirnos, porque soterrar es la única medida para no cercenar el municipio y ya se prometió y se publicó en el Boletín Oficial del Estado en 2004», explicaron en su nueva manifestación delante de la Subdelegación del Gobierno en León. Instan también a que se retire la pasarela azul que Patrimonio no autorizó.