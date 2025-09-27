La Junta presentará alegaciones a la planificación de electricidad 2030

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta presentará en las próximas semanas alegaciones y observaciones a la propuesta de planificación eléctrica con horizonte 2030, una posibilidad que el Gobierno autonómico va a aprovechar. Así lo trasladó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien subrayó que «algunas actuaciones más o menos podrían estar orientadas, pero otras tendrán aún que ser perfiladas para mejorar la dotación».

Carriedo calificó ayer de «útil» la «larga y extensa» reunión mantenida con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en la que también estuvo presente el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y que tenía por objetivo analizar la propuesta.

Así, para mejorar la cuantificación, abogó por «poner en valor la importancia de aumentar el peso de las inversiones según están previstas», para lo que ahora se abre un plazo de «algunas semanas» para presentar documentación justificativa de qué proyectos industriales existen». «Y esperemos que estas propuestas que les vamos a hacer llegar con más detalle, una vez que conozcamos la singularidad de cada una de las zonas, pues sean obtenidas con buena recepción por parte del Ministerio y de la Secretaría de Estado y puedan llevarse a cabo. Esa es nuestra intención», concluyó.

Sobre el encuentro, el consejero admitió salir «con la sensación de que ha sido útil» y de que ha tenido «la ocasión de explicar» sus propuestas. «Hemos encontrado al otro lado personas con el tiempo suficiente para poder escuchar qué es lo que estamos pidiendo», apuntó el dirigente autonómico, que no se atrevió a valorar la satisfacción de la reunión ya que, según apuntó, «para eso habrá que esperar algunas semanas cuando se conozca si las propuestas realizadas se incluyen» en la Propuesta final del Gobierno. «Si se incluyen, pues entenderemos naturalmente que las reuniones han sido útiles. Y ese es nuestro deseo», resaltó. En la cita, pudieron «transmitir» sus ideas y el «detalle de las iniciativas» que tienen y «donde son imprescindibles las actuaciones».