Arte y justicia se dan la mano para abrir el Datafórum

La inauguración de la exposición Arte y justicia en la era de los datos abre las actividades vinculadas a la celebración del Congreso Datafórum Justicia 2025, que se celebra la próxima semana en la ciudad de León. La muestra fue inaugurada esta mañana en la calle Legio VII de la ciudad, con la presencia del subsecretario general de Impulso e Innovación de Servicios Digitales de Justicia, Javier Hernández, la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la Universidad de León, Raquel Domínguez, y el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez.