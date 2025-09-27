Los economistas leoneses y Monteleón ensalzan a la científica Pilar de la Puente

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La bióloga leonesa Pilar de la Puente García recogió ayer el undécimo Premio Leonés en el Extranjero, que conceden el Colegio de Economistas de León y la Fundación MonteLeón y con el que reconocieron su destacada trayectoria científica, docente y emprendedora en Estados Unidos, así como su firme vinculación con la provincia de León.

El fallo destaca su «importante aportación a la sociedad a través de su labor investigadora en la lucha contra el cáncer, su faceta formativa y su espíritu emprendedor», así como «su fuerte vinculación con León, su tierra y sus raíces, ciudad que lleva por bandera, siendo una de nuestras mejores embajadoras en Estados Unidos y en el resto del mundo». La entrega del galardón se hizo en el marco del Día del Economista y se convierte en la segunda mujer en recibir este reconocimiento, que en ediciones anteriores ha distinguido a figuras como Antonino Fernández (Grupo Modelo, México), Mauro F. Guillén (Universidad de Pennsylvania) o Noelia Silván (Hoffmann-La Roche). El jurado, reunido el pasado 17 de septiembre, decidió por unanimidad conceder el premio a Pilar de la Puente, directora de Laboratorio en el Grupo de Cáncer e Inmunoterapia en Sanford Research, profesora asociada en el departamento de Cirugía, Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Dakota del Sur-Escuela de Medicina, y cofundadora de Cellatrix, una empresa biotecnológica centrada en el desarrollo de fármacos para el cuidado del paciente.