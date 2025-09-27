La Junta, Asturias y Galicia hacen un «frente común» contra los peajes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Movolidad y Transformación Digital apunta que esta semana «se han intensificado» los contactos con los consejeros de Asturias y Galicia para hacer «un frente común» para conseguir la supresión de los peajes de la AP-66, la vía que une León con el Principado, y también de la AP-9, que llega hasta Galicia, ambas con las concesiones prorrogadas en un proceso que como ya ha alertado Europa es contrario a las normas de licitación pública.

Desde la Junta se concreta que las tres comunidades autónomas trabaja con el objetivo de crear una postura única que se centrará «en una declaración o un documento conjunto que extienda la solicitud a las autoridades competentes». Además, remarcan que Castilla y León ya solicitó en mayo de 2024, tras un acuerdo por unanimidad de las Cortes de Castilla y León, solicitar al Gobierno de España que se pusiera fin al peaje de la autopista AP-66.

«Las autopistas constituyen ejes vertebradores del desarrollo para Castilla y León y los peajes suponen un elevado impacto en los costes del transporte por los itinerarios en los que se aplica esta medida», señalan las mismas fuentes de la consejería.

A principios de esta semana ya fueron los empresarios asturianos y leoneses los que decidieron dar un paso al frente para presionar al Gobierno y que éste revierta la prórroga de la concesión alegando el peaje supone una desventaja competitiva para las iniciativas económicas, para el transporte en general y para el pujante negocio logístico en particular; y que además frena las inversiones que pudieran llegar a los polígonos leoneses.

Las instituciones y el sector empresarial vuelven a remar en la misma dirección para conseguir la eliminación del peaje, una demanda histórica tanto en la vertiente asturiana como en la leonesa, junto con Galicia, contra el peaje de la autopista que une los dos territorios. De hecho, el presidente de Asturiano, el socialista Adrián Barbón, se ha levantado contra el Gobierno, de su mismo color político, para intentar eliminar el pago por cruzar la cordillera por la autopista.

La Comisión Europea dio el pasado mes de julio un ultimátum a España en el que advertía de que la llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-66, al que se aferran los territorios de León, Asturias y Galicia para poner fin a este agravio.