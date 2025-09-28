San Andrés se libra tras 21 años del pago de la línea de autobús a Ferral

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Después de más de dos décadas de sufragar las frecuencias del autobús a Ferral de Bernesga desde León, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se ha podido librar de esa carga económica.

La Junta financiará los 110.629 euros anuales que vienen costando a las arcas municipales las 17 frecuencias diarias que unen Ferral con Gran Vía de San Marcos, al incluir esa cuantía entre las nuevas medidas para que el transporte interurbano sea gratuito a los usuarios.

El ejecutivo autonómico ha decidido asumir también el sobrecoste que venía pagando desde hace 21 años San Andrés, y que siempre ha reivindicado que era una competencia impropia, para alegría de este municipio del área metropolitana leonesa. De hecho, el flotador que lanza la Junta emerge como una de las pocas buenas noticias que recibe el Ayuntamiento en los últimos meses en que ha tenido que ir superando ausencias claves en puestos del alto funcionariado y tropezones administrativos.

El fin del pago de la línea de autobús de Ferral se dio a conocer en el último pleno, que se prolongó durante seis horas por la densa batería de preguntas de seguimiento y control al equipo de Gobierno. Los leonesistas aseguran sentirse «satisfechos con esta medida» y remarcan, como también dijeron las corporaciones anteriores, que esa competencia impropia que asumía el Ayuntamiento «suponía un importante gasto» superior a los 9.000 euros mensuales.

un peso menos

El servicio de autobús a esa localidad se solicitó en diciembre del año 2003 y se puso en marcha el 9 de febrero de 2004. Su gasto ha venido recayendo desde entonces en los hombros de este municipio del alfoz, que ahora se libera de una carga importante, aunque como competencia impropia aún le queda al escuela infantil y el centro de día

En enero de 2014 se produjeron problemas con la línea que hicieron dudar de la continuidad del servicio de autobús a los vecinos, pero el equipo de Gobierno prorrogó el contrato, a pesar de la crisis económica.

El Consistorio y la empresa concesionaria, con mediación de la Consejería de Fomento, alcanzaron un acuerdo tras tres meses de negociaciones para que ese julio entrarán en vigor las nuevas frecuencias con pequeñas variaciones que se han mantenido.

De lunes a viernes la línea recorre Gran Vía de San Marcos, Ferral y se extiende hasta Montejos del Camino con paradas en el CRE y en Campamento. Los servicios comienzan a las 07.00 desde Campamento para llegar a Gran Vía a las 07.35 horas. Desde ese momento existe servicio cada hora, hasta completar las 17 frecuencias de la línea, que ofrece su último servicio a las 23.05 desde Ferral. La última salida desde Gran Vía de San Marcos para regresar a la localidad es a las 22.35 horas. Los sábados hay 16 servicios que parten desde Gran Vía de San Marcos, Campamento y Ferral. El primero, a las 08.35 y el último, a las 22.35 horas. Este autobús efectuará viajes alternos entre Ferral y Villabalter por lo que cada localidad dispondrá de servicio cada dos horas. En cuanto a los domingos y festivos se establecen seis servicios y cada dos horas por la tarde se podrá usar el autobús a y desde Villabalter.