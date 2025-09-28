Mariella y Eugenia, línea directa con Emmanuel Macron

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Mariella y Eugenia, dos alumnas del colegio San Juan de la Cruz de León, han recibido una carta del presidente de Francia, Emmanuel Macron, después de que ellas, a través de un trabajo de clase, le escribiesen previamente. En su respuesta, Macron destaca «el gran placer que le supone recibir correspondencia de los más jóvenes, que le hacen partícipe de su punto de vista sobre su visión del mundo». Y añade: «Vuestras palabras de apoyo son un estímulo precioso para proseguir con mis misiones. Estad seguras de mi entera determinación a promover una Europa poderosa, soberana y unida».