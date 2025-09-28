Los farmacéuticos premian a Noa García, de La Asunción

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Noa García Núñez, alumna de quinto de Educación Primaria del Colegio La Asunción, ha ganado sido una de las ganadoras del I Concurso de Dibujo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de León con motivo del Día Mundial del Farmacéutico. El lema de esta edición fue #ConCienciaFarmacéutica para mejorar el mundo y su tema, Piensa en salud, piensa en farmacia.

En el certamen, que ha arrancado este año, han participado más de 60 alumnos de cinco centros educativos leoneses y el jurado ha destacado del trabajo de la alumna de La Asunción la originalidad, lo que la hizo alzarse con el premio en el categoría Imaginación con ciencia. La alumna de La Asunción recibió el galardón de manos de la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de León, Montserrat Ávila Escribano.