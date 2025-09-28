Chía y proteína de algas para emulsiones sostenibles

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Investigadores de las universidades de León, Sevilla y Loyola Andalucía han desarrollado una nueva fórmula para crear emulsiones más estables y sostenibles, utilizando aceite de chía y una mezcla de proteínas de origen animal y vegetal. El hallazgo, publicado en la revista Scientific Reports del grupo Nature, podría tener aplicaciones en productos alimentarios, cosméticos y farmacéuticos. La investigación a la que ha tenido acceso EFE, liderada por Jenifer Santos, Mercedes Jiménez Rosado, Luis A. Trujillo Cayado y Alberto Romero, propone combinar la albúmina de suero bovin, una proteína ampliamente usada en la industria, con la ficocianina, un pigmento azul extraído de algas, conocido por sus propiedades antioxidantes y su biocompatibilidad. El objetivo era encontrar una alternativa más respetuosa con el medio ambiente para estabilizar emulsiones, que son mezclas de líquidos como agua y aceite, presentes en productos como cremas, salsas, medicamentos o bebidas. Para ello, los científicos utilizaron aceite de chía, rico en omega-3 y antioxidantes, y aplicaron técnicas de microfluidización.