Las doncellas retaron al agua antes de su día grande, los carros y pendones

Quizás, como bromearon, debieron de haber llevado huevos a las Clarisas, porque la lluvia hizo su presencia y borró el espectáculo de fuego, las danzas árabes y la teatralización de la entrega de las 100 doncellas al emir. Sin embargo, la comitiva comenzó puntual desde las plazas del Grano y Puerta Castillo hacia la plaza de Regla, antes de dirigirse a San Marcelo y aprovechar con las primeras gotas a posar en una fotografía conjunta en el Ayuntamiento, mientras la Federación Rey Ordoño decidía la suspensión de los actos. Las doncellas no se amilanaron y bajo un aguacero desfilaron hasta la plaza de San Isidoro en un recorrido, eso sí, acortado ante un público con paragüas. Las sillas reservadas para los espectadores fueron testigos mudos de un final de fiesta aguado.

El infame tributo que no se llegó a representar precede el Foro u Oferta de las Cantaderas que se desarollará hoy en el claustro de la Catedral. Un duelo que acaba en tablas tras la discusión verbal entre el Cabildo, representado por Mario González, y la Corporación municipal, que envía este año al concejal de Modernización y Limpieza, Jon Fernández. Declarada de Interés Turístico Regional, conmemora la victoria cristiana en la Batalla de Clavijo y la liberación de la legendaria entrega de mujeres que los reyes venían pagando anualmente a los califas musulmanes, y que llegarán bailando al ritmo de la Sotadera.

La capital leonesa se convierte hoy en anfitriona con la llegada de 357 varas de pendones que representarán a más de 230 pueblos de León. Todos ellos se alzarán al unísono al ritmo del himno a León en la plaza de San Marcos al filo de las 10.30 horas para después desfilar por las calles de la ciudad desde Gran Vía de San Marcos (pasando por la plaza de la Inmaculada), plaza de Santo Domingo y calle Ancha para finalizar en la plaza de Regla donde se realizará la entrega de premios.

Un desfile con el que se ponen en valor los pendones, elementos señeros de la identidad de la Región Leonesa declarados Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, y con el que se aglutina el sentimiento de los pueblos de la provincia en torno a su identidad leonesa.

La jornada se completa con el desfile de carros engalanados, que parten a las 12.45 horas desde la avenida de Los Cubos para dirigirse hasta la emblemática plaza del Grano, donde se valorarán los adornos, los animales y el propio carro. Chorizo, morcilla y bebida no faltarán.