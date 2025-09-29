La inestabilidad asola las aulas con 4 de cada 10 docentes sin plaza fija

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

En la provincia de León hay una plantilla de 5.080 docentes y de ellos cerca de 2.000 no cuentan con una plaza fija, según los datos facilitados por la Junta de Personal Docente de León, que casi el 40% de los profesores y maestros que trabajan en los centros educativos leoneses son interinos. Los docentes arrementen así en otro inicio de curso contra la interinidad y la falta de estabilidad en los colegios e institutos y frente al balance que ofrece la Consejería de Educación, que cifra en el 19,5% la tasa de interinidad de la provincia —por encima de la media autonómica que está en el 18,8%— buscando el dato entre la relación de la tasa de plazas ocupadas por interinos.

«Se han hecho dos procesos de estabilización y se consiguió bajar al 21% y al 19%, pero este año ha vuelto a repuntar al 19,5%. Esto indica que la administración es incapaz de bajar de ese 19% cuando las exigencias para cumplir la ley obligan a estar por debajo del 8%», relata el presidente de la Junta de Personal Docente de León, Javier Ampudia, incluso apelando a los datos oficiales que baraja la Consejería de Educación, para añadir: «Es un temor fundado, pero se está incumpliendo la ley y Europa nos castiga», algo que extiende como un problema generalizado en toda España.

De las 1.219 vacantes que cifra Educación, 243 corresponden a maestros y 976 a enseñanzas medias; de estas, el 61,6 son vacantes completas y el 38,3, parciales. «La falta de estabilidad perjudica a los centros, porque impide que desarrollen proyectos a largo plazo, multianuales, como Erasmus o planes de innovación», señala Javier Ampudia, quien crtica que la administración «se guarde las espaldas con determinadas plazas para poder cerrarlas y de este modo no cumple la ley por miedo a tener que mantener el funcionario a pesar de que se tenga que cerrar el aula», todo ello en un contexto marcado por la baja natalidad, algo que determina el futuro de las aulas y los centros educativos.