León lidera la firma de hipotecas a nivel nacional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Seis provincias de la denominada España vacía, por este orden León, Zamora, La Rioja, Ourense, Huesca y Palencia, encabezan en los siete primeros meses del año el 'ranking' de incremento de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad. Según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a julio, la mitad de las provincias con escasa densidad de población o con pérdida de habitantes figuran también en puestos destacados en el listado de aquellas en las que más ha aumentado el importe total de las hipotecas, lideradas en este caso por Huesca, Ourense y La Rioja. Además, dos de ellas, Ourense y Zamora, ocupan los dos primeros puestos en cuanto al aumento de compraventas de viviendas entre enero y julio en comparación con el mismo periodo de 2024, aunque, a la vez, otra de estas provincias, Soria, es la única de todo el país que aparece con cifras negativas en esos tres indicadores.

Las 23 provincias incluidas en el trabajo Un estudio multidisciplinar de la España vacía: retrospectiva y prospectiva, de la Fundación Alternativas, son Albacete, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Jaén, León, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Valladolid, Zamora y Zaragoza. Según la Estadística de Hipotecas, seis de ellas registran los mayores incrementos en el número de créditos hipotecarios firmados para la adquisición de viviendas, con subidas superiores al 50% en todos los casos: del 63% en León, el 61,8 en Zamora, el 54,6 en La Rioja, el 53,7 en Ourense, el 50,9 en Huesca y el 50,1 % en Palencia. Las seis duplican por tanto el aumento medio registrado en 12 meses en el conjunto del país, que fue del 24,9%, por encima del cual están también otros territorios con problemas de despoblación como son Burgos (47,8%), Badajoz (45,8%), Salamanca (45,5), Segovia (44,5) o Ávila (40,2).

De acuerdo con los datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE, 11 de las 17 provincias en las que las compraventas de viviendas han subido entre enero y julio más de un 20% respecto al mismo periodo de 2024 sufren problemas de despoblación. También aparecen en este 'ranking' Ciudad Real (con una subida de compraventas del 29,3%), León (26,6%), Valladolid (26,4) o Badajoz (24,5). Todos estos datos ponen de relieve un dinamismo inmobiliario bastante mayor en muchas de estas áreas que en mercados mucho más grandes que, si bien también crecen, lo hacen de forma más moderada.