El Ejido, José Aguado y Condesa asumen parte de los pacientes de Palomera

La inundación de gran parte de las instalaciones del centro de salud de La Palomera ha obligado a derivar a parte de los pacientes a otros ambulatorios de la ciudad.

En concreto, los que tenían cita con la matrona y el fisio se remiten a El Ejido, los del dentista y analíticas a José Aguado y los agendados con la trabajadora social, a La Condesa.

A pesar del panorama que dejó la fuga, el centro se ha reorganizado para gestionar los cientos de pacientes que recibe al día y, finalmente, algunos, los urgentes, se están atendiendo en consultas del piso superior no dañadas.

El que se ha librado esta vez es el centro de salud mental que, aunque con fuerte olor a humedad, no se ha visto afectado por el agua. El año pasado otro latiguillo de un baño situado justo encima de este área lo inundó.

Los problemas y fugas se han producido en varias ocasiones, siempre en fin de semana, cuando el ambulatorio está cerrado y sin vigilancia.