Primaria efectuará una revisión exhaustiva del ambulatorio de La Palomera
Llueve sobre mojado. La gerencia de Atención Primaria ha decidido efectuar una revisión exhaustiva de las instalaciones de La Palomera tras la nueva inundación que ha provocado un latiguillo y que puso en colapso el ambulatorio las primeras horas de apertura.
Tras reorganizar a los pacientes citados para derivarlos a otros centros de salud, especialmente, los de fisioterapia, se permitió coger cita manual a las entrada al estar los aparatos desenchufados porque sigue cayendo agua y al filo de mediodía, ya con máquina.
También se ha logrado atender a algún enfermo y Primaria estima que hacia la una de la tarde se logrará cierta normalidad.