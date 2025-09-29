Segundo triple choque en la glorieta de Carrefour en León en menos de tres horas

Por segunda vez en apenas tres horas, la glorieta de Carrefour ha sido escenario de un triple choque, esta vez entre un camión y dos vehículos.

El último se ha producido a las 18.40 horas. Éste es una colisión entre un camión y dos turismos, que han solicitado asistencia para un varón de unos 60 años, herido en uno de los turismos, consciente y contusionado.

El servicio 112 avisó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido.

Dos horas antes, una mujer de 49 años acaba de resultar herida en la glorieta de Carrefour, tras un choque múltiple entre tres vehículos a resultas del cual, la conductora se ha estrellado contra el volante.

El siniestro se produjo a las 15.24 horas en la Avenida del Alcalde Miguel Castaño, en la rotonda de la gasolinera y el centro comercial Carrefour.

Al 112 se le requirió asistencia para una mujer de 49 años, consciente, que se queja de dolor en el pecho tras golpearse con el volante.

Fue avisada la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar para atender a la herida.