El turismo rural reclama alianzas nacionales y profesionalización

La Asociación Española de Turismo Rural se reunió con el director general de Turismo de Castilla y León, Ángel González Pieras, durante la feria Naturcyl. El encuentro se centró en la voluntad compartida de abrir nuevas vías de colaboración en beneficio del turismo rural de Castilla y León, como es el caso de la celebración del próximo congreso nacional en la autonomía el próximo año. Desde la asociación se informó a Pieras de que este encuentro, que se celebrará en la localidad segoviana de Navas de Oro en el mes de junio busca reafirmarse como un espacio de referencia nacional, tal y como se ha realizado en las dieciséis ediciones anteriores y como sucedió en el último congreso en Tejeda (Gran Canaria) en 2025. «Le hemos trasladado al director general que con estos encuentros nacionales se generan alianzas entre profesionales, instituciones y empresas, impulsando proyectos innovadores y dando visibilidad al papel estratégico del turismo rural en la cohesión territorial y el desarrollo sostenible. En la edición de 2026, en Navas de Oro, se reforzará este enfoque y se abordarán los grandes retos del sector en los próximos años, en Castilla y León y en toda España». explicó el vicepresidente de la asociación, Juan Carlos Tébar, quien incidió en que todas las instituciones y asociaciones ya trabajan en la organización del encuentro.

Las modificaciones de las normativas de turismo rural y de viviendas de uso turístico y la importancia de la profesionalización del sector fueron algunos de los temas que se abordaron, junto con la necesidad de trabajar en un modelo común en el que todos los alojamientos de turismo rural (casa rural y vivienda de uso turístico) tengan una misma fiscalidad.