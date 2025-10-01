Consulta el horario de los supermercados en León para el puente del Pilar 2025
San Froilán y le Puente del Pilar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad han venido muy seguidos y es importante conocer los horarios de los supermercados para que no pille a nadie desprevenido.
Tras las fiestas del patrón de la capital, los horarios de los diferentes supermercados durante el Puente del Pilar son los siguientes:
Mercadona
Todos los supermercados de León cierran:
- 28 septiembre
- 05 octubre
- 06 octubre
Los supermercados de Bembibre, La Bañeza y Ponferrada cierran:
- 28 septiembre
- 05 octubre
- 12 octubre
Carrefour
El hipermercado Carrefour de León cierra:
- 5 octubre
- 6 de octubre
- 12 octubre
- 13 de octubre
El 28 de septiembre abrirá sus puertas de 10:00 a 22:00.
El hipermercado Carrefour de Ponferrada cierra:
- 28 septiembre
- 5 octubre
- 13 de octubre
El 6 de octubre abrirá sus puertas de 09:00 a 22:00.
El Corte Inglés
Abre el 28 de septiembre de 11:00 a 21:00 y cierra:
- 5 octubre
- 6 de octubre
- 12 octubre
- 13 de octubre
Alcampo
Consulta el horario en cada tienda.
Lupa
- Domingo 28 de septiembre. Abre el Lupa ubicado en Avenida Reino de León, 53 24240 Santa María del Páramo
- Lunes 29 de septiembre. Cierra el lupa Avenida Reino de León, 53 24240 Santa María del Páramo
- Domingo 05 de octubre. Abre Avenida Reino de León, 53 24240 Santa María del Páramo
- Lunes 06 de octubre. Cierra Cerrarán los Lupa ubicados en:
.Avenida Reino de León, 53 24240 Santa María del Páramo
-Avenida República Argentina, 37 24004 León
-Calle Maestro Prudencio Bermejo, , S/N 24121 Sariesgos
-Oalma Center - La Lastra 24005 León
- Domingo 12 de octubre. Abre el Lupa ubicado en Avenida Reino de León, 53 24240 Santa María del Páramo
- Lunes 13 de Octubre. los Lupa ubicados en:
-Avenida Reino de León, 53 24240 Santa María del Páramo
-Calle La Alhóndiga, 13 Bajo 24320 Sahagún
-Avenida Libertad, 73-75 24193 Navatajera
-Avenida República Argentina, 37 24004 León
-Avenida Mayorga, 5-7, Los Oteros, S/N 24200 Valencia de Don Juan
-Avenida Obispo Panduro y Villafañe, 39 24220 Valderas
-Calle Las Escuelas, 8-10 24850 Boñar
-Avenida La Bañeza, 23 24350 Veguellina de Órbigo
-Barrio La Paz Bloque 1 24640 La Robla
-Calle Maestro Prudencio Bermejo, S/N 24121 Sariegos
-Avenida Conde Ansurez, 2 24320 Sahagún
-Avenida de los escritores, 15 24404 Ponferrada
-Avenida de la Constitución, 45 A 24210 Mansilla de las Mulas
-Oalma Center - La Lastra 24005 León
- Viernes 17 de Octubre. Cierra el lupa Avenida Reino de León, 53 24240 Santa María del Páramo
DÍA
Cierran 6 y 13 de octubre los supermercados de León
Cierran 13 de octubre los supermercados de Villaquilambre, Carrizo, Benavides, Astorga, Hospital de Órbigo, Villarejo de Órbigo, La Bañeza, Mansilla de las Mulas, Valencia de Don Juan, Sahagún, Boñar, La Pola de Gordón, Toreno, Fabero, Ponferrada, Villafranca del Bierzo y Cacabelos
Abre el 13 de octubre el supermercado de Santa María del Páramo
Lidl
Cierran domingo 5 y lunes 6 de octubre los supermercados de León.
Alimerka
Cierran 6 y 13 de octubre los supermercados de León y San Andrés del Rabanedo.
Aldi
Cierran 6 y 13 de octubre.
E. Leclerc
Cierran 5, 6, 12 y 13 de octubre los supermercados de León, pero mantienen abierta el supermercado de su gasolinera en la glorieta de Michaisa.
Froiz
Cierran 5, 6, 12 y 13 de octubre los supermercados de León.
Gadis
Cierran 6 y 13 de octubre los supermercados de León.
Familia
Consulta el horario en cada tienda.