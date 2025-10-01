Las palabras siempre por encima de la violencia

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La jornada El ciberespacio como medio y fin de las nuevas formas de terrorismo citó ayer en la Facultad de Derecho a especialistas del ámbito académico y de las fuerzas de seguridad para reflexionar sobre el ciberterrorismo y sus manifestaciones. Entre ellos, la comisionada para las Víctimas del Terrorismo de la Junta, Sonsoles sánchez, quien incidió en que «no hay ningún objetivo ni ningún ideal que pueda justificar que se emplee la violencia para convencer a alguien".