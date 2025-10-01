La Universidad y el Incibe extienden la ciberseguridad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cátedra de Ciberseguridad de la Universidad de León y el Incibe ha programado el curso de extensión universitaria gratuito titulado DevSecOps: Fundamentos y Práctica que se desarrollará entre los días 8 de octubre y 6 de noviembre con el objetivo de integrar la seguridad en el ciclo de desarrollo de software. La formación, con una duración total de 80 horas, se impartirá en el edificio del Aulario del Campus de Vegazana, con horario de 16.00 a 20.00 horas, y está dirigida por el doctor en Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de León Francisco Rodríguez Lera. Este curso está enfocado a personas desempleadas con interés por la ciberseguridad, preferiblemente con ciertos conocimientos técnicos previos de informática a nivel de grado o de ciclos formativos de las ramas de Informática o Telecomunicaciones o experiencia laboral en estos campos o a estudiantes de grado o máster o profesionales.