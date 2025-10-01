León tiene 41 menores en situación de riesgo por violencia vicaria

La violencia vicaria, la utilización de conductas violentas por parte de los padres contra los hijos para ocasionar daño a las madres, mantiene a 41 menores en situación de riesgo según el Sistema Integral de Violencia de Género (Viogen). Las penas que se imponían hasta ahora se verán endurecidas con ocasión de la reforma legal introducida por el Gobierno, que tipifica con más dureza estos supuestos.

Se aplica este concepto a un tipo de violencia intrafamiliar que incluye toda aquella conducta realizada de manera consciente para generar un daño a otra persona, que se ejerce de forma secundaria a la principal. Dicha violencia es normalmente una forma de maltrato infantil que puede ir desde la visualización y presencia por parte del menor de agresiones por parte de uno de sus familiares a otro o por el padecimiento de agresiones directas como método para causarle un perjuicio.

Viogen registra 10 casos de riegos medio en León, 24 alto y siete extremos. Igualmente este tipo de violencia generó en León 19 expedientes de custodia de menores en guarda, de acuerdo a los datos recopilados en la Memoria de la Fiscalía Provincial de León correspondiente al año 2024, el último con registros en curso actualizados. El Observatorio de la Violencia de Género no dispone datos provincializados recientes y el Consejo General del Poder Judicial contabiliza por este concepto en su estadística del primer trimestre de este año la existencia de un caso de suspensión de guarda y custodia y una medida de protección para un menor.

En la mayoría de los casos, el agresor tiende a buscar la dominancia y el ejercicio del poder a través de la sumisión tanto de su pareja como de la los hijos, al sentirse una figura autoritaria que disfruta de una obediencia y control de la situación con las que se intenta compensar sus inseguridades. En ocasiones las conductas violentas pueden verse agravadas o desencadenadas durante estados de ebriedad u alteraciones de consciencia.

PROTECCIÓN DE MENORES

La estadística determina también la existencia de 37 expedientes de protección de menores en León, si bien es cierto que no se especifica en la subdivisión si estas actuaciones corresponden a episodios de violencia vicaria concreta o si por el contrario son casos genéricos. Actualmente obran en los servicios sociales de León 85 expendientes de menores en tutela. Hasta en once procedimientos se han decretado medidas de convivencia familiar y educativa.

A nivel nacional, desde 2013, un total de 65 niños han sido asesinados por violencia vicaria. Solo en 2024, fueron nueve los menores asesinados y tres en lo que va de 2025. No hubo ninguno en León. Con las novedades impulsadas ayer por el Gobierno, a partir de ahora se agilizarán los procedimientos de patria potestad, con el objetivo de que la patria potestad se tramite por juicio verbal.