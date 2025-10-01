Jubilación anticipada en sanidad: cómo se computa la permanencia laboral para profesiones penosas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aclarado los criterios para acreditar la permanencia laboral en ocupaciones penosas o de alto riesgo, un aspecto clave para acceder a la jubilación anticipada con coeficientes reductores en el sector sanitario.

Esta medida, regulada por el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-10488), busca facilitar el retiro prematuro para profesionales expuestos a condiciones de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad, como médicos, enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares.

Marco legal y requisitos principales

La normativa permite anticipar la edad de jubilación para trabajadores por cuenta ajena, asimilados o autónomos que acrediten un periodo mínimo de trabajo efectivo en actividades con elevados índices de morbilidad, mortalidad o siniestralidad. La permanencia laboral se computa como la trayectoria acumulada en dichas condiciones, no limitada al puesto específico, y debe equivaler al tiempo requerido para la pensión ordinaria de jubilación.

Para solicitarla, se prioriza un acuerdo entre sindicatos y organizaciones empresariales del sector. En ausencia de consenso, los representantes de los trabajadores pueden dirigirse directamente a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Quedan excluidos quienes ya accedan a jubilación anticipada por otras vías o actividades con edad fija por penosidad.

Evaluación de la penosidad y coeficientes reductores

La Dirección General elabora un informe técnico sobre morbilidad y mortalidad, incorporando datos de la Inspección de Trabajo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y, para empleados públicos, el Ministerio de Función Pública. Una comisión de evaluación decide la aplicación de coeficientes reductores considerando factores como la edad y el género de los trabajadores.

Duración de la permanencia en el puesto.

Incidencia de enfermedades profesionales y accidentes laborales.

Impacto en la salud por condiciones de trabajo (penosidad, toxicidad, etc.).

Posibilidades de mejorar dichas condiciones.

En el ámbito sanitario, el Sindicato Médico Europeo, junto con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la Federación de Médicos Salariados (FEMS), defiende reconocer la Medicina como ocupación penosa debido a guardias prolongadas, riesgos biológicos, estrés emocional y responsabilidad legal. Begoña Ballell, secretaria de Salud de UGT, subraya la urgencia de esta medida para evitar el colapso físico y emocional de los profesionales.

Limitaciones y reivindicaciones sindicales

El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud no contempla mejoras en jubilación anticipada ni retribuciones específicas, ya que estas competencias recaen en el Ministerio de Seguridad Social (para pensiones) y en Hacienda o comunidades autónomas (para salarios). Sindicatos como Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde rechazan el borrador actual y exigen bases para jubilación anticipada y parcial. Han convocado manifestaciones para hoy 1 de octubre, mientras CESM y SMA mantienen una huelga médica el 3 de octubre. Esta aclaración ministerial llega en un momento clave para el sector, donde la alta rotación y el desgaste laboral demandan soluciones urgentes para retener talento y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.