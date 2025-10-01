El Gobierno anuncia desde León un aumento del 50% en la plantilla de jueces de violencia de género

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, acaba de anunciar desde León que el Gobierno aumentará un 50 % la plantilla de magistrados y jueces para violencia de género, dato que ha contrapuesto al aumento de un 13 % de la carga de trabajo, que los profesionales de la magistratura habían considerado en las últimas horas inasumible.

Olmedo ha hecho estas declaraciones en los prolegómenos de la inauguración del Data Fórum 2025, que arranca hoy en León, organizado por la Universidad de León.

“ Quiero mandar un mensaje de tranquilidad, ha dicho el secretario de Estado. “ El Ministerio y el Consejo General del Poder Judicial llevamos mes trabajando para ampliar la plantilla de jueces de violencia de género. Con el cambio de competencias la carga de trabajo aumenta un 13% pero la plantilla de magistrados va subir un 50%. Esto se hará de forma paulatina. Mientras habrá refuerzos. Los jueces podrán realizar su trabajo y las víctimas estarán atendidas por profesionales especializados que evitarán su revictimización”.