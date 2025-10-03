La escuela de música de Valverde, al alza en alumnos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Escuela Municipal de Música de Valverde de la Virgen Ángel Pérez abre este curso con un récord en el número de alumnos, tras superar los 600 matriculados. El centro formativo ha ido creciendo en estudiantado estos últimos años gracias al compromiso de la escuela con la calidad, la cercanía y su capacidad para adaptarse a todas las edades.

A este incremento se suma también el refuerzo de la plantilla docente, que este año alcanza los 18 profesores especializados, la cifra más alta desde la creación de esta institución. Esta ampliación del equipo permite ofrecer una enseñanza más personalizada, con un abanico más amplio de asignaturas y reforzando las especialidades instrumentales más demandadas, garantizando así una atención de excelencia a cada estudiante. Además, se han habilitado nuevos espacios para hacer frente a la creciente demanda de alumnado y el incremento en el número de profesores del centro.

El aumento del alumnado abarca todas las franjas de edad, desde los más pequeños que comienzan su iniciación en la música, hasta adultos que encuentran en la Escuela un espacio para seguir aprendiendo, disfrutar y compartir su afición.