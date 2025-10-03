El gigante avícola portugués Lusiaves se hace con la mayoría del Grupo Oblanca
El equipo gestor de la empresa leonesa continuará con sus funcionesy se mantiene el personal. Las dos compañías dan lugar a uno de los mayores grupos de la península en el sector de las aves
El gigante avícola portugués Lusiaves ha llegado a un acuerdo con el grupo leonés Oblanca por el que adquiere una participación mayoritaria de la compañía española, lo que «dará lugar a uno de los mayores grupos avícolas de la península ibérica», según han confirmado las dos sociedades. El acuerdo entró en vigor esta semana, y «responde a una estrategia de futuro ventajosa para ambas compañías». Con él la sociedad lusa afianza sus planes de expansión en España, que ya había negociado con el intento de adquirir otras grandes empresas del sector; y consolida la capacidad de Oblanca de distribución de elaborados cárnicos de producción propia.
El actual equipo gestor de Oblanca continuará con sus funciones actuales, «así como el resto del personal, y se mantiene la estructura organizativa de la compañía». El grupo es uno de los más relevantes del panorama empresarial leonés, con una facturación que supera los 120 millones de euros, lo que le sitúa entre la docena de compañías con mayor volumen de negocio en la provincia.
Por su parte el grupo empresarial portugués aúna la actividad de una treintena de iniciativas industriales, que van desde la producción de maíz y piensos a huevos para incubar, producción de aves, industria y comercialización agroalimentaria y productos veterinarios. Su volumen de negocio supera los 450 millones de euros, y exporta a más de 20 países. Sólo su flota de distribución supera los 800 vehículos.
Fundado en 1986, Lusiaves tiene, al igual que Oblanca, una fuerte especialización en la cría y comercialización de aves. Las dos empresas destacan las características comunes de la labor que desarrollan, y que se trata de empresas familiares «con una trayectoria similar», en la que destacan el trabajo en el sector avícola de carne «con la cobertura de toda la cadena de valor»; y la distribución con fuerte implantación en el sector de la hostelería.
El acuerdo es, indican, «una oportunidad a largo plazo para ambas empresas, ya que el grupo resultante se convierte en uno de los principales operadores de la península ibérica en el sector de la avicultura de carne».
El Grupo Lusiaves, fundado en 1986 y que impulsa un fuerte proceso de crecimiento, negoció a lo largo de este año por hacerse con el gigante avícola navarro Uvesa, a cuyo control optaban también El Pozo y el grupo ucraniano MHP, que finalmente se hizo con la operación. La adquisición ahora de una participación mayoritaria en Oblanca le permite crecer en el mercado agroalimentario español, especialmente en el sector avícola.
Casi siete décadas de crecimiento empresarial ligado a la producción de aves
La sociedad Hermanos Oblanca se fundó en 1958 con el sacrificio y despiece de aves como actividad. En el año 82 se constituyó Comercial Oblanca, para la distribución de productos de alimentación; y once años después se puso en marcha Crave Integraciones, dedicada a la crianza de pollos. El grupo amplió su actividad en 2003 con la fundación del Grupo Topgel, dedicada a la distribución entre la hostelería de productos ultracongelados en todo el país. Un año después entraron también en el negocio de la incubación, con una planta en la que se preparan al año más de 40 millones de huevos, que se trasladan luego a granjas de crianza.
Las actividades de Oblanca en el negocio avícola se ampliaron en 2011 con Iberavi, destinada a la crianza de gallinas reproductoras; para pasar en 2015 al procesamiento de elaborados cárnicos con Garlaiz. El negocio creció después con la adquisición de grupo de refrigerados Coalfrío; y con la filial Sualcan adquirió Dafsa para ampliar la distribución tanto a nivel nacional como internacional. Hace apenas dos semanas el Grupo Oblanca formalizó la adquisición de Distribución Frigorífica Segoviana, también dedicada al sector avícola y especializada en despiece fresco, con el objetivo de ampliar la cartera de clientes en Madrid en el canal de restauración social. La compañía leonesa cuenta con centros de producción y puntos de distribución, además de en la provincia leonesa, en Valladolid, Zamora, Ponferrada, Burgos, Salamanca, Orense, Asturias y Madrid. Oblanca procesa 18 millones de pollos al año, de forma automatizada. Y en su sala de despiece se tratan 7 millones de pollos cada año, que luego son envasados en bandejas en distintos formatos, para su venta al público.