El gigante avícola portugués Lusiaves se hace con la mayoría del Grupo Oblanca

El gigante avícola portugués Lusiaves ha llegado a un acuerdo con el grupo leonés Oblanca por el que adquiere una participación mayoritaria de la compañía española, lo que «dará lugar a uno de los mayores grupos avícolas de la península ibérica», según han confirmado las dos sociedades. El acuerdo entró en vigor esta semana, y «responde a una estrategia de futuro ventajosa para ambas compañías». Con él la sociedad lusa afianza sus planes de expansión en España, que ya había negociado con el intento de adquirir otras grandes empresas del sector; y consolida la capacidad de Oblanca de distribución de elaborados cárnicos de producción propia.

El actual equipo gestor de Oblanca continuará con sus funciones actuales, «así como el resto del personal, y se mantiene la estructura organizativa de la compañía». El grupo es uno de los más relevantes del panorama empresarial leonés, con una facturación que supera los 120 millones de euros, lo que le sitúa entre la docena de compañías con mayor volumen de negocio en la provincia.

Por su parte el grupo empresarial portugués aúna la actividad de una treintena de iniciativas industriales, que van desde la producción de maíz y piensos a huevos para incubar, producción de aves, industria y comercialización agroalimentaria y productos veterinarios. Su volumen de negocio supera los 450 millones de euros, y exporta a más de 20 países. Sólo su flota de distribución supera los 800 vehículos.

Fundado en 1986, Lusiaves tiene, al igual que Oblanca, una fuerte especialización en la cría y comercialización de aves. Las dos empresas destacan las características comunes de la labor que desarrollan, y que se trata de empresas familiares «con una trayectoria similar», en la que destacan el trabajo en el sector avícola de carne «con la cobertura de toda la cadena de valor»; y la distribución con fuerte implantación en el sector de la hostelería.

El acuerdo es, indican, «una oportunidad a largo plazo para ambas empresas, ya que el grupo resultante se convierte en uno de los principales operadores de la península ibérica en el sector de la avicultura de carne».

El Grupo Lusiaves, fundado en 1986 y que impulsa un fuerte proceso de crecimiento, negoció a lo largo de este año por hacerse con el gigante avícola navarro Uvesa, a cuyo control optaban también El Pozo y el grupo ucraniano MHP, que finalmente se hizo con la operación. La adquisición ahora de una participación mayoritaria en Oblanca le permite crecer en el mercado agroalimentario español, especialmente en el sector avícola.