Medio millar de personas protesta en León por la detención de la flotilla que iba a Gaza

Cerca de medio millar de personas se ha concentrado esta tarde frente al Ayuntamiento de León para protestar por la interceptación de la Global Sumud Flotilla (GSF), una iniciativa internacional que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza y cuyos barcos fueron detenidos por Israel el pasado miércoles.

La movilización, convocada por colectivos locales en solidaridad con el pueblo palestino, ha reunido a ciudadanos de distintas edades que han coreado consignas como "Estado sionista, estado terrorista", "Netanyahu asesino" o "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá". También se han escuchado proclamas como "No es una guerra, es un genocidio" y "¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel".

Los organizadores han denunciado lo que consideran una vulneración del derecho internacional humanitario y han exigido a la comunidad internacional que actúe con firmeza ante lo que califican como "crímenes contra la población civil palestina".