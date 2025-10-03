La Junta invierte 18M de euros en 131 viviendas de alquiler social y venta bonificada para jóvenes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), promueve esta promoción de cien viviendas con objeto de dotar a la ciudad de León de una oferta adecuada y suficiente para jóvenes demandantes de vivienda en alquiler de la ciudad.

Cada uno de los edificios de viviendas planteados dispone de seis plantas sobre rasante. En la planta baja se distribuyen 100 trasteros, salas para la disposición de las instalaciones del edificio y salas comunes colaborativas (cohousing) con una superficie cercana a 600 metros cuadrados. En las cinco plantas superiores se distribuyen las viviendas, contando cada planta con 20. Las viviendas tienen una superficie útil de 60 metros cuadrados, cuentan con salón-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza. La zona de aparcamiento dispone de 66 plazas cubiertas con una marquesina y 34 descubiertas.

Las superficies comunes entre edificios incorporan zonas naturalizadas. Las viviendas se ejecutan de acuerdo con los estándares de calidad exigidos en el sello de calidad Tuya Vivienda, y todas ellas cuentan con una calificación energética tipo A.

Promociones de vivienda pública en Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está gestionando la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas tanto en régimen de venta bonificada para jóvenes como en régimen de alquiler, distribuidas en 130 promociones en el conjunto de Castilla y León.

En la provincia de León, actualmente se están desarrollando distintas promociones que ponen a disposición más de 221 viviendas tanto en régimen de alquiler como en venta con una inversión total de 30,3 millones de euros.

En alquiler, la distribución de las 158 viviendas, con una inversión de 20,3 millones de euros es la siguiente:

100 viviendas en León

20 viviendas en Ponferrada

10 viviendas en Astorga (ya entregadas)

28 viviendas en Valencia de Don Juan (ya entregadas)

En venta son 63 las viviendas ofertadas, con una inversión de la Junta de 10 millones de euros:

32 viviendas en Carracedelo

13 viviendas en el barrio de El Ejido de León

18 viviendas en Avda. La Granja de León

Junto a esto, se están desarrollando proyectos para vivienda en venta en los municipios de Almanza; Astorga; Hospital de Órbigo; La Robla; Mansilla de las Mulas; Ponferrada; Riaño; Santa Marina del Rey y Villadangos del Páramo.

En la Ciudad de León se construyen 131 viviendas sobre suelo cedido por el Ayuntamiento, con el que se está en conversaciones para poder disponer de otros solares en los que construir nuevas promociones de vivienda.

A las 221 viviendas indicadas, se unen otras 19 viviendas del programa Rehabitare, en este caso de rehabilitación de viviendas municipales o de los obispados en desuso para rehabilitación y darlas en alquiler social preferentemente a jóvenes, con una inversión de 1,7 millones de euros.

La inversión total en vivienda de la Junta en estos momentos en la provincia leonesa asciende a 32 millones de euros.