Bolaños quiere "juicios en León con abogados en La Coruña, testigos en Huelva y peritos en Barcelona"

Félix Bolaños, ministro de Justicia, aspira a llegar a un modelo judicial en el que sea normal "un juicio en León, con abogados en La Coruña, testigos en Huelva y peritos en Barcelona".

Bolaños clausuró el Data Fórum de León, un éxito "total porque no sabemos organizar las cosas por debajo de la perfección".

El ministro se dirigió primero a los 150 estudiantes de las universidades “ porque son los más importantes de todo este evento”. Felicitó a la Universidad de León "por haber formado grandes presidentes del gobierno y astronautas, por ejemplo.

“Data Fórum es un ejemplo de lo que queremos hacer con la justicia del futuro, que es modernizarla y digitalizarla”, señaló. “ Estamos llevando a cabo la mayor modernización de la justicia en décadas. La justicia era el patito feo de los gobiernos”.

“Queremos juicios en León con un abogado en Valladolid,, otro en La Coruña, un testigo de Huelva y un perito en Barcelona. Eso es un posible con la digitalización. Estamos empezando a conseguir los objetivos que teníamos previstos”, explicó.

Desaparecen los juzgados “y vamos a los Tribunales de Instancia, que permitirán agilizar en el servicio de la justicia". Puso ejemplos, Illescas (Toledo) ha reducido la pendencia con los Tribunales de Instancia en un 85 %. Murcia está tramitando en un día asuntos que tardaban dos meses con un programa que pronto estará en Castilla y León”. Las nacionalidades tardaban cinco años para tramitarse “ y hoy la duración media es de cinco meses “, reseñó.

"Amenábar decía que está acostumbrado a la crítica y a que se escriba sobre él sin haber visto sus películas. Me siento identificado", bromeó en su despedida.

La rectora de la ULE, Nuria González, considera demostrado “el referente de León en la transformación judicial”. Dijo que estos días han sido “ un tiempo fecundo capaz de generar conocimiento”.

Afirmó que el Datatón es “ una muestra del futuro que viene a nivel judicial”. Destacó que la ULE impulsa la digitalización y reseña por el final del Dataforum es el principio del camino que nos exige compromiso”.

El alcalde de León, José Antonio Diez, hizo votos para que se cumpla la máxima de que el 83% % de las personas que vienen a León vuelve de nuevo. “300.000 visitantes han venido este año buscando el encanto de una urbe cómoda y accesible”