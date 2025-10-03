Sigue la plaga de los accidentes de moto en León: ahora un choque contra un turismo

León se aproxima a la decena de accidentes de moto en el último mes y hoy ha vuelto a editar otro capítulo de esta plaga que continúa produciéndose sin explicación aparente.

El 112 dio cuenta esta tarde de una colisión en la Glorieta de la Cruz Roja de León, cruce con la calle Campanillas entre un turismo y una motocicleta. Solicitó asistencia para el motorista, un varón de 49 años, consciente y con dolor en una pierna.

Emergencias pasó aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido.