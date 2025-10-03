Herido en la frente un conductor que chocó con otro en el Paseo de Salamanca
Es un joven de 35 años que requirió asistencia asistencia hospitalaria
Un conductor de 35 años ha resultado herido esta tarde como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en el Paseo de Salamanca.
El accidente tuvo lugar a las a las 16.39 horas. Fue en el Paseo de Salamanca, a la altura del número 25. Ser trató de una colisión entre dos turismos, en la una persona resultó herida, un varón de unos 35 años, consciente y que presentaba una brecha en la frente por la que está sangrando.
El 112 dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que envió una ambulancia.