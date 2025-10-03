Herido en la frente un conductor que chocó con otro en el Paseo de Salamanca

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Un conductor de 35 años ha resultado herido esta tarde como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en el Paseo de Salamanca.

El accidente tuvo lugar a las a las 16.39 horas. Fue en el Paseo de Salamanca, a la altura del número 25. Ser trató de una colisión entre dos turismos, en la una persona resultó herida, un varón de unos 35 años, consciente y que presentaba una brecha en la frente por la que está sangrando.

El 112 dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que envió una ambulancia.