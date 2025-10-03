La catedral de León acoge mañana el ‘Jubileo de los Migrantes’

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La iglesia de León se sumará mañana, sábado 4 de octubre, a la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado desde el lema ‘Migrantes, misioneros de Esperanza’ con una jornada jubilar que empezará a las 17.30 horas en la Plaza de Regla con un encuentro con presencia de banderas de los países de procedencias de los migrantes.

A las 18 horas, acompañados por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, todos los participantes accederán a la catedral, templo jubilar en este Año de la Esperanza, por la puerta de perdón para ganar el jubileo en la celebración que presidirá el pastor diocesano.

Ya concluidos los ritos jubilares, habrá una caminata hacia la parroquia de San Juan de Regla, donde las personas que se hayan sumado a este ‘Jubileo de los Migrantes’ tendrán ocasión de compartir el encuentro ‘Predi-cocinando’ con Fray Marcos, religioso dominico y participante en el concurso televisivo MasterChef.

Finalmente, el domingo, día 5 de octubre, a las 13 horas, en la parroquia de San Juan de Regla se oficiará una misa especial por la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiados.