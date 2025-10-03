Multitudinario adiós a Javier ‘Dro’ en La Virgen del Camino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La basílica de La Virgen del Camino acogió en la tarde de ayer una multitudinaria despedida a Emilio Javier Díez Rodríguez, que falleció el pasado miércoles a los 70 años. Era muy conocido por su actividad en Construcciones Dro, y sobre todo querido por los muchos amigos que ayer acudieron a dar su último adiós y acompañar a su viuda Elvira, y a sus hijas Victoria, Susana y Helena, junto a sus nietos y al resto de su familia. Descanse en paz.