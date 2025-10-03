Multitudinario adiós a Javier ‘Dro’ en La Virgen del Camino
Era muy conocido por su actividad en Construcciones Dro
La basílica de La Virgen del Camino acogió en la tarde de ayer una multitudinaria despedida a Emilio Javier Díez Rodríguez, que falleció el pasado miércoles a los 70 años. Era muy conocido por su actividad en Construcciones Dro, y sobre todo querido por los muchos amigos que ayer acudieron a dar su último adiós y acompañar a su viuda Elvira, y a sus hijas Victoria, Susana y Helena, junto a sus nietos y al resto de su familia. Descanse en paz.