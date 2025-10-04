La agencia Moody's eleva dos escalones el rating de Unicaja

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La agencia de calificación Moody's ha elevado dos escalones la calificación crediticia (conocida como rating) de los depósitos a largo plazo de Unicaja, situándola en 'A3', tras dar un salto desde 'Baa2'. Además, la evaluación crediticia de referencia (BCA) pasa a su vez de «Baa2» desde el «Ba1», con perspectiva estable. Según el informe de esta agencia, una de las las principales en el ámbito de la calificación crediticia a nivel mundial, la mejora de la calificación refleja el fortalecimiento de la situación financiera de Unicaja, «con base en una sólida posición de solvencia, la reducción de activos problemáticos y el incremento de la rentabilidad», señalan desde la entidad financiera que destaca que el nuevo rating considera también la reciente mejora de la calificación crediticia a largo plazo de España a A3 desde Baa1. Del mismo modo, la agencia eleva un escalón el rating de las cédulas hipotecarias de Unicaja: hasta Aaa desde Aa1, la máxima calificación en la escala de Moody's.