Diario de León

La agencia Moody's eleva dos escalones el rating de Unicaja

Unicaja es uno de los principales bancos del sistema financiero español. dl

Unicaja es uno de los principales bancos del sistema financiero español. dl

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La agencia de calificación Moody's ha elevado dos escalones la calificación crediticia (conocida como rating) de los depósitos a largo plazo de Unicaja, situándola en 'A3', tras dar un salto desde 'Baa2'. Además, la evaluación crediticia de referencia (BCA) pasa a su vez de «Baa2» desde el «Ba1», con perspectiva estable. Según el informe de esta agencia, una de las las principales en el ámbito de la calificación crediticia a nivel mundial, la mejora de la calificación refleja el fortalecimiento de la situación financiera de Unicaja, «con base en una sólida posición de solvencia, la reducción de activos problemáticos y el incremento de la rentabilidad», señalan desde la entidad financiera que destaca que el nuevo rating considera también la reciente mejora de la calificación crediticia a largo plazo de España a A3 desde Baa1. Del mismo modo, la agencia eleva un escalón el rating de las cédulas hipotecarias de Unicaja: hasta Aaa desde Aa1, la máxima calificación en la escala de Moody's.

tracking