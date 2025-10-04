Los 100 pisos de alquiler joven en León estarán en un año

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta finalizará en el otoño del próximo año la construcción de dos edificios, que albergarán un total de cien viviendas para alquiler de jóvenes menores de 36 años, en el barrio de La Palomera, para lo que destina una inversión de algo más de trece millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de la capital llevó a cabo una concesión del suelo sobre el que se erigen.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó ayer, acompañado por el alcalde, José Antonio Diez, los trabajos de construcción de la promoción que se enmarca en la política de vivienda del Gobierno autonómico para la la construcción de más de 3.000 viviendas en Castilla y León con modelos de «cohousing». Un modelo mediante el que se construyen viviendas individuales «con un salón, cocina, dos habitaciones y dos baños» y otra parte de 600 metros cuadrados de zonas comunes «de coworking, coliving, lavandería o lugares para que los jóvenes de los edificios puedan convivir y tener una relación que ahora mismo se se reclama desde el punto de vista de de las nuevas formas de vivir». Ambos compartirán una caldera de pellets común, aunque que, una vez que se ponga en marcha la Red de Calor, «se enganchará para disfrutar de calefacción y agua caliente sostenible».

Las viviendas de La Palomera de León tendrán un alquiler «asequible y bastante por debajo del mercado», para las que los jóvenes que puedan ser arrendatarios tendrán que apuntarse en la convocatoria con un proceso «transparente y abierto» que está previsto que finalice al terminar el próximo año.

Además de la construcción de una promoción de cien viviendas para el alquiler de jóvenes leoneses, la consejería tiene en marcha la construcción de 18 viviendas en el barrio de La Serna de León y de otras 13 en El Ejido, por un importe total de 4,5 millones de euros, que se destinarán a la venta para jóvenes menores de 36 años, «a los que se les descontará el 20% del precio».