El PP exige «un plan provincializado» a Puente que mejore la red ferroviara

La batería de enmiendas del PP en el Congreso contra la Ley de Movilidad Sostenible del ministro Óscar Puente incluye cuatro propuestas «con efecto directo» en la provincia de León, como apunta la diputada nacional de los populares por León Silvia Franco, quien critica que «la pinza PSOE y Vox va en contra del medio rural y de una provincia como la leonesa».

Dos de esas cuatro enmiendas se centran en el transporte por carretera y Silvia Franco apunta: «Óscar Puente quiere quitar paradas que son vida en los pueblos, porque el mapa estatal de transporte que el ministro plantea afectará a 40 municipios leoneses, con 55.000 habitantes», en relación a la supresión de las paradas intermedias de las líneas con una apuesta clara por las grandes líneas, «que son más rentables», pero como apunta la popular «van en contra del reto demográfico».

Franco apuntó que el Gobierno no ha dialogado y ha impuesto la nueva ley que deja en manos de las autonomías las líneas defiticitarias «sin financiación suficiente». «Ellos quieren imponer un modelo con el que el PP está en contra», remata la popular, quien recuerda que en Castilla y León se cubre todo el territorio con el transporte a la demanda y la nueva gratuidad con el Buscyl. «Nuestras enmiendas quieren blindar por ley las paradas y frecuencias actuales y que el Estado las asume y, si no lo hace, que financie a las comunidades para que las puedas mantener», remarca tras recordar que PSOE y Vox votaron en contra.

«Coger un tren y llegar a la hora es un lujo», incide la popular sobre la red ferroviaria que sufre averías, retrasos y problemas y con Feve como una de las «más ha sufrido la falta de compromiso del Gobierno». La diputada popular reclama «un plan de choque provincializado y un protocolo concreto en el que, si hay retrasos de 20 minutos en los trenes se sepa cuáles son las causas y qué soluciones se han tomado», a lo que recuerda que el PSOE votó en contra y que Vox se abstuvo, con lo que sus acciones «van en contra de los intereses de los leoneses».

«Cuando Aena tiene récord de ingresos, se suben las tasas de los aeropuertos un 6,5%. Esto asifixia al Aeropuerto de León, que pierde opciones cuando debe ser una instalación clave para el desarrollo de León», señala Franco, quien recuerda que también han elevado varias preguntas sobre la central de mercancías y cuáles serán las inversiones directas del nuevo plan Dora en León.