Piden 24 años de prisión al leonés acusado de matar a su madre en Nochebuena

El Ministerio Fiscal solicita una pena de 24 años de cárcel para el joven acusado de acabar con la vida de su propia madre en la Nochebuena de 2022. Un jurado popular decidirá si el sospechoso es culpable o no culpable en el juicio que se inicia el día 21 de octubre en la Audiencia Provincial, con cargos por asesinato y amenazas en el ámbito familiar.

Las desavenencias entre un hijo y su madre terminaron con un tajo certero en el cuello de ella, que rebanó su vida y dio con la de su hijo entre rejas. La muerte de la víctima se produjo en torno al día de Navidad. Apareció asesinada en su domicilio cercano al Colegio de Las Anejas, con una profunda cuchillada en el cuello y otras tres puñaladas de menor entidad en la espalda. Con los testimonios de los vecinos se detuvo al hijo, la última persona con la que había estado en contacto y había tenido una fuerte discusión aquella tarde.

Negó tener nada que ver con el caso, pero a los policías que lo interrogaron se sorprendieron de la frialdad con la que recibió la noticia y la aun menos evidente reacción posterior. Se trata de una persona con un coeficiente intelectual alto pero muy vinculado al consumo de drogas.

La Científica encontró restos biológicos de la madre y considera que se trata de una prueba de cargo fundamental para atribuir autoría de los hechos al joven, que insistió siempre en que no tuvo nada que ver con lo ocurrido y que era ajeno a las acusaciones que pesan sobre él por un parricidio. El sospechoso ha cambiado de abogado. Tuvo otra causa por agresión a una vecina.

El sospechoso ya había sido condenado por amenazar a una vecina poco antes del asesinato