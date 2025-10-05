La Plataforma contra la Violencia Machista de León convoca mañana un nuevo ‘Lunes sin sol’

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Plataforma contra la Violencia Machista de León convocó mañana, 6 de octubre, a las 20 horas, una nueva concentración de ‘Los Lunes sin sol’ en la plaza de Botines de la capital, donde se recordará a Jacqueline S., la mujer asesinada el 28 de septiembre en Sevilla.

Con Jacqueline son ya 29 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año y 1.323 desde 2003, cuando se comenzó a computar el número de víctimas mortales de este tipo de delitos.

Desde 2005, cada lunes, siempre que en los siete días anteriores una mujer haya sido asesinada por un hombre con el que tuviera o hubiera tenido una relación de pareja, se convoca frente al edificio Botines de la capital leonesa una concentración pública, abierta a toda la ciudadanía, para mostrar el rechazo a la violencia machista.