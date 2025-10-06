Fiestas de San Froilán 2025 en León: programa para este lunes 6 de octubre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde los lejanos tiempos del rey Mauregato, los reyes cristianos cumplían puntualmente con el infame tributo de las cien doncellas, que debían ser entregadas a los califas musulmanes a cambio de no sufrir sus ataques. De este centenar de desdichadas, León aportaba una parte procedentes de las parroquias de San Marcelo, San Martín, Santa Ana y Santa María del Mercado.

La leyenda tiene su inicio en el brutal acto de valor que realizaron las doncellas que iban a ser entregadas por el rey Ramiro I, que prefirieron cortarse una mano a dejarse llevar por su destino. Ante esta demostración de arrojo, el rey decidió negar para siempre el tributo y presentó batalla ante las tropas de Abderramán II, al que derrotó -supuestamente ayudado por el mismísimo Santiago- en la que hoy conocemos como Batalla de Clavijo.

En agradecimiento por esta victoria, el pueblo de León realizó una ofrenda al Cabildo Catedralicio, ofrenda que con el paso del tiempo se convirtió en tradición.

Programación para este lunes, 6 de octubre

De 12:00 a 22:30 h. Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Plaza de San Isidoro y alrededores. (Ver programa temático)

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Tierras de León Trancare y Malvasía. Plaza de San Marcelo.

20:30 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de Xoel López (A Coruña). Figura clave del indie español, construye paisajes sonoros que mezclan pop, rock y folk con una sensibilidad melódica muy personal. Plaza Mayor.