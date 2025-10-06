San Marcos de León se descuelga del despegue de la ocupación en los paradores de interior y del norte

Es uno de los contadísimos paradores distinguido con cinco estrellas (es Gran Lujo) en la red de un centenar de establecimientos en todo el país, acaba de ser remodelado y modernizado, se encuentra en la zona elegida cada vez más por los turistas como refugio climático frente a las olas de calor (sobre todo en verano), es una joya arquitectónica, está ubicado en una ciudad en despegue turístico como destino de interior y gastronómico,... Sin embargo, el Parador de San Marcos de León ha quedado este verano lejos de los récords de ocupación de alojamientos de la empresa pública, que se esfuerza en poner en valor un cambio de paradigma en las preferencias de los viajeros, que buscan atractivos mucho más allá de los destinos de sol y playa.

Una realidad a analizar que llama más la atención por el hecho de que han sido dos establecimientos vecinos, los de Tordesillas en Valladolid y Benavente en Zamora, los paradores nacionales que han registrado la mayor ocupación de la red durante los meses de julio y agosto. Así lo destaca la presidenta de la empresa, la ex ministra socialista Raquel Sánchez, que hace hincapié en que no han sido sólo los destinos de sol y playa los más demandados entre su extensa oferta este verano. El otro parador con mayor ocupación ha sido el aún reciente de Costa da Morte, en Muxía (A Coruña).

Verano de récord

El conjunto de la red de paradores batió un récord de ocupación este verano, y también de rentabilidad. Pero destaca el casi pleno de los dos alojamientos de la Comunidad cercanos a León: más de un 97% de ocupación en los dos meses más importantes de la campaña veraniega.

En cambio, según fuentes de la empresa pública, en estos meses las reservas de los paradores de San Marcos, en León capital, y Villafranca del Bierzo, tuvieron una media de ocupación «cercana al 80%». Se felicita la compañía: «Ambos establecimientos han mostrado un comportamiento muy positivo en este periodo estival. Algo llamativo en el caso de Villafranca del Bierzo, que, a pesar de haber sido uno de los paradores que más ha sufrido con los incendios acontecidos este verano, ha conseguido mantener unas buenas cifras de ocupación». Añaden que «estos datos reflejan que los paradores leoneses han mantenido este verano una posición sólida y atractiva dentro de la red».

Unos ‘buenos datos’ que, sin embargo y a pesar de la tendencia turística hacia el norte y hacia el interior, están sensiblemente lejos de la ocupación media registrada por el conjunto del centenar de establecimientos de la red este verano: casi el 86%, y con un incremento de los ingresos del 2%. En el norte del país la ocupación se situó por encima del 90% y los ingresos crecieron más del 3% sobre el año anterior. «Demostrando la fortaleza de un modelo capaz de atraer visitantes incluso en un verano marcado por los incendios forestales en algunas zonas».

En el caso de los paradores leoneses la empresa pública no ha facilitado datos de mejora de la rentabilidad o de evolución del número de clientes alojados respecto a años anteriores.

Sí se felicita Paradores de que los datos del verano en el conjunto de la red baten récords y «refuerzan el papel de la compañía como motor de cohesión territorial». Una transformación «hacia un modelo turístico de destinos más diversos, equilibrados y competitivos». Modelo en el que el histórico parador de San Marcos sigue esperando recuperar el lugar privilegiado que ocupó, y que quizá tenga más sentido que nunca en este nuevo escenario.