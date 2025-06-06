El Gobierno diseña la segunda fase de San Marcos con 50 habitaciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado hoy la ampliación del Parador de León, situado en el antiguo Hotel San Marcos. En una visita a las instalaciones hoteleras –sometidas actualmente a un proceso de intervención y puesta en valor para restaurar algunos elementos arquitectónicos–, Hereu ha ofrecido detalles del proyecto, que supondrá una inversión de alrededor de 30 millones de euros, y que consistirá en un inmueble de nueva planta, separado del edificio histórico, pero conectado con él.

El nuevo edificio, que da respuesta a una demanda de amplio consenso entre ciudadanos, empresas e instituciones de la ciudad, contará con 50 habitaciones, salones para eventos, gimnasio, piscina exterior y calificación energética A, y contribuirá a la dinamización de la economía local, el auge del turismo sostenible y de calidad y la capacidad del territorio para organizar y albergar grandes eventos.

El titular de Turismo, que ha estado acompañado durante la visita por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen Vélez, ha puesto en valor la recuperación del patrimonio histórico-cultural como base para el desarrollo de un modelo turístico más sostenible, que prime la calidad, la desconcentración y la desestacionalización, sobre todo en regiones de interior, uno de los objetivos que buscan las políticas públicas financiadas y promovidas desde el ministerio.

En este sentido, el ministro ha destacado el papel fundamental que ha jugado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como vehículo para llevar a cabo inversiones como la que actualmente se acomete en el edificio histórico de este parador, sometido a un proceso de intervención y puesta en valor que restaurará diferentes elementos arquitectónicos del conjunto como la sillería del coro y la fachada de la iglesia. Una inversión total que asciende a 1,7 millones de euros.

El Parador de León reabrió al público en 2020 tras una reforma integral que duró tres años y en las que se invirtieron 15 millones de euros. Una rehabilitación profunda para adecuar sus instalaciones a las nuevas demandas turísticas, respetando la idiosincrasia histórica del edificio original, de estilo renacentista, tras cuyos muros tuvieron lugar notables episodios de la historia, como el confinamiento de Francisco de Quevedo o su uso como campo de concentración durante la Guerra Civil. En 2024 el Parador de León acogió a 15.000 clientes, lo que representa un 80% de ocupación, y en los tres primeros meses de 2025 –considerados como temporada baja– el establecimiento ha mantenido un índice de ocupación del 69%, cuatro puntos más que en el mismo periodo del año anterior.

Recientemente, el pasado mes de abril, Hereu visitó el renovado Parador de Sigüenza, que abrió al público en mayo tras un proceso de rehabilitación y mejora en el que se invirtieron más de 10 millones de euros.

Paradores, récord de ocupación

Paradores de Turismo terminó 2024 con un récord de ocupación de las últimas dos décadas, con una media del 74% anual y 1,5 millones de habitaciones ocupadas. Además, la compañía cerró el año con ingresos superiores a los 346 millones de euros y un beneficio neto de 40 millones lo que representa un incremento del 42% respecto al año anterior.

En los próximos años y de cara al centenario de la institución, que se celebrará en 2028, Paradores realizará una inversión de más de 250 millones de euros sumando las actuaciones de Turespaña en la rehabilitación del patrimonio con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las reformas integrales parciales de 22 Paradores.

La red de Paradores cuenta, tras la reciente inauguración del Parador de Molina de Aragón (Guadalajara), con 98 establecimientos repartidos por todo el país y una franquicia en Portugal.