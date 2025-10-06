León avanza para quitar otra casa que parasita la muralla

Ocho años después de que apareciera la primera referencia directa en las cuentas, el Ayuntamiento de León encara al fin el expropiatorio de otra de las casas que parasitan la muralla medieval. Recién derribado el inmueble adherido al codo de la fortificación con la calle Carreras, en el que antaño hubo una carpintería y una carnicería, ahora le toca el turno al número 9 de la carretera de los Cubos. El edificio, ubicado en las inmediaciones del arco de salida del hospital La Regla, ya tiene firmada la hoja de aprecio municipal, en la que se fija una indemnización de 107.775,47 euros al propietario.

La cantidad responde a la valoración hecha por los servicios técnicos municipales, después de haber rechazado la hoja de aprecio que había presentado el propietario. El cruce, si el titular de los derechos no está conforme, conduce ahora al tribunal provincial para que fije el justiprecio. El nuevo paso demorará un poco más la resolución del expropiatorio, que se intentó resolver por el trámite de mutuo acuerdo, pero que encalló por las diferencias entre las partes ya en agosto de 2022.

Con el inmueble en avanzado estado de deterioro, sin vecinos residentes desde hace años, el expropiatorio se apoya en la calificación del suelo como «sistema general de espacios libres». La figura recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ampara la declaración de «utilidad pública» que acredita su ubicación dentro de «una serie de terrenos y construcciones anexos tanto a la muralla romana como a las cercas medievales», según se cita en el documento.

El aval sirve para que el Ayuntamiento de León haga una muesca más en el cumplimiento del plan director de la muralla. El documento, aprobado en 2008, fijaba un plazo de 10 años para la liberación del único monumento legado por los romanos que sigue en pie en la ciudad. No se ha logrado, aunque en el entorno de los Cubos se localizan los últimos avances en paralelo al abandono de las casas. Quedan, en cambio, otras cuatro edificaciones, en los números 7, 11, 13 y 17, las tres últimas pertenecientes al colegio de las Carmelitas, en las que los técnicos aprecian un «relativo mejor estado de conservación y, en lo que se sabe, ocupadas y en uso».