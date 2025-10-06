Una plataforma digital europea para modernizar la formación en el sector cárnico

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Universidad de León (ULe) ha culminado con éxito la coordinación del proyecto europeo InnoMeatEdu (Erasmus+), que durante tres años ha reunido a universidades y centros tecnológicos de cinco países con el objetivo de modernizar la formación en ciencia y tecnología del sector alimentario de la carne.

El resultado más destacado ha sido la creación de una innovadora plataforma digital de libre acceso, que ya está disponible para estudiantes, docentes y profesionales del sector a través del portal http://innomeatedu.unileon.es, en la que se ofrece un amplio repertorio de materiales formativos en seis idiomas.

Estos contenidos abordan áreas clave como la producción y el procesado de la carne, la seguridad y la calidad alimentaria, el emprendimiento y la sostenibilidad, con el objetivo de responder a las demandas de un sector en constante transformación.

La plataforma, coordinada por la profesora Teresa María López, de la Facultad de Veterinaria de la ULe, ha contado con la participación de la Universidad de Parma (Italia), la Universidad de Tesalia (Grecia), el Instituto Politécnico de Bragança (Portugal) y la Universidad de Warmia y Mazury en Olsztyn (Polonia).

Un proyecto al que también se han unido la consultora 4obs (Grecia), el Centro Tecnológico de la Carne (Galicia) y la colaboración de socios estratégicos como la empresa Campofrío.

Con esta iniciativa, la ULe refuerza su liderazgo en el desarrollo de recursos educativos innovadores y sostenibles y se consolida como un referente europeo en la creación de vínculos entre universidad e industria.

El centro académico ha destacado que InnoMeatEdu se ha convertido en un modelo de cooperación internacional que impulsa la transferencia de conocimiento y la capacitación de los futuros profesionales de la cadena de valor cárnica.

En la reunión final de InnoMeatEdu se presentaron los resultados de los distintos paquetes de trabajo y se debatió sobre la sostenibilidad del proyecto más allá de su periodo oficial de ejecución.

Los socios, además, visitaron las instalaciones de Novafrigsa en Lugo, del Grupo Coren, socio colaborador, fortaleciendo así la conexión con el tejido empresarial del sector.