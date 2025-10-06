El argayo reduce el tráfico medio de la autopista Asturleonesa un 2,9% en 2024

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las autopistas de peaje que estrangulan la provincia leonesa mostraron un comportamiento muy diferenciado en el último año. Mientras que la AP-71 (León-Astorga) cerró el ejercicio con un incremento del 6%, aunque con una intensidad media de 5.631 vehículos, la (AP-66) León-Asturias presentó un descenso del 2,9%, con apenas 8.597 vehículos, aunque con la incidencia del desprendimiento registrado el 10 de noviembre y que obligó a cortar el tráfico durante 17 días.

Los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible muestran que la subida media nacional de estas vías alcanzó el 5,2%. En el conjunto de la comunidad, se mantiene como más utilizada La AP-6 (Adanero-Villalba), con una intensidad media diaria de 30.568 vehículos, seguida por la AP-61 (Segovia-San Rafael), donde la intensidad media subió un 6,7%, hasta los 8.831 vehículos. Por detrás quedan la AP-51 (Ávila-Villacastín), con 8.720 (2,8%) y la AP-66 (León-Asturias).

Según el informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en la comunidad la autopista más cara es la AP-6, dado que cubrir los 69,6 kilómetros que hay entre Adanero (Ávila) y Villalba (Madrid) cuesta 15,15 euros, lo que supone una media por kilómetro de 0,21 céntimos. Un céntimo por kilómetro más cara es la AP-66, ya que la tarifa de los 77,7 kilómetros entre León y Campomanes es de 15,60 euros.

En el resto, la tarifa depende de la hora de utilización. En la AP-71 las tarifas oscilan entre los quince y los seis céntimos por kilómetro (6 o 2,40 euros), mientras que en tanto en la AP-51, como en la AP-61 hay tres tarifas diferentes: doce, siete y cuatro céntimos por kilómetro (4,75, 2,95 y 1,90 euros).