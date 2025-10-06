La ULE lidera lanza una plataforma digital pionera en formación sostenible del sector cárnico

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Universidad de León ha culminado con éxito la coordinación del proyecto europeo de Erasmus+, InnoMeatEdu, que durante tres años ha reunido a universidades y centros tecnológicos de cinco países para modernizar la formación en ciencia y tecnología de la carne. Además, ha permitido la creación de una innovadora plataforma digital de libre acceso que se ofrece materiales formativos en seis idiomas sobre áreas clave como la producción y el procesado de la carne, la seguridad y la calidad alimentaria, el emprendimiento o la sostenibilidad, con el objetivo de responder a las demandas de un sector en constante transformación.

El consorcio, coordinado por la profesora de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, Teresa María López Díaz, contó con la participación de la Universidad de Parma (Italia), la Universidad de Tesalia (Grecia), el Instituto Politécnico de Bragança (Portugal), la Universidad de Warmia y Mazury en Olsztyn (Polonia), el Centro Tecnológico de la Carne (Galicia), además de la consultora 4obs (Grecia). También se sumó la colaboración de socios estratégicos como la empresa Campofrío.

Con esta iniciativa, la Universidad de León refuerza su liderazgo en el desarrollo de recursos educativos innovadores y sostenibles y se consolida como un referente europeo en la creación de vínculos entre universidad e industria. Así, InnoMeatEdu se ha convertido en un modelo de cooperación internacional que impulsa la transferencia de conocimiento y la capacitación de los futuros profesionales de la cadena de valor cárnica.

En la reunión final de InnoMeatEdu se presentaron los resultados de los distintos paquetes de trabajo y se debatió sobre la sostenibilidad del proyecto más allá de su periodo oficial de ejecución. Los socios, además, visitaron las instalaciones de Novafrigsa en Lugo, del Grupo Coren, socio colaborador, fortaleciendo así la conexión con el tejido empresarial del sector.