Puente aboga por darle un uso "temporal" al corredor de Feve en León sin renunciar al tranvía

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, defendió hoy una solución “temporal” para la línea de vía estrecha, anteriormente de Feve, en su trazado urbano en León, pero sin “renunciar definitivamente a la posibilidad del tranvía". De hecho, señaló que la intención del Ministerio es darle a ese eje ferroviario, actualmente sin circulación, un uso de “movilidad sostenible”.

En ese sentido, Santano sostuvo que el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ya conoce la propuesta de Transportes, así como los regidores de la línea que desemboca en la estación de Matallana, en la capital leonesa. “Nuestra intención es muy clara”, dijo al ser preguntado en Valladolid, mientras acompañaba al ministro Óscar Puente.

Asimismo, el secretario de Estado aseguró que “a corto y medio plazo” las soluciones que tiene que ofrecer el Ministerio tienen que ser “útiles” para la ciudadanía de León y de los municipios del entorno. Por ello, insistió en que se debe “aprovechar” esa infraestructura de manera temporal" para favorecer una movilidad sostenible".

Las declaraciones de José Antonio Santano se produjeron al cederle la palabra el ministro, tras recibir una pregunta periodística. “Sabe más el secretario de Estado que yo”, dijo Óscar Puente durante su comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que integran su departamento, la Junta y el Ayuntamiento de la ciudad.