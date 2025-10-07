Las elecciones a juez decano de León podrían tener que repetirse por impugnación

Las elecciones para determinar el nombre del representante de de los jueces de León, celebradas el pasado mes de junio, podrían tener que volver a repetirse, después de que uno de los candidatos, Jaime del Lamo, titular del Juzgado de lo Social número 1 de los de León, haya impugnado el proceso, por entender que no se ajustó a la legalidad en su desarrollo de la segunda vuelta.

Mónica Ramírez Encinas, elegida por los registrados y jueces leoneses, superó por un solo voto de diferencia a De Lamo, que concurría a los comicios. También formaba la terna de candidatos Fernando Morano, actual juez de Instrucción 1.

Este periódico trató sin éxito de contactar ayer con De Lamo. El presidente de la Audiencia Provincial, Pablo Arraiza, se limitó a señalar que el Consejo General del Poder Judicial por el momento no ha designado una fecha para la toma de posesión de Ramírez Encinas como nueva decana. Fuentes consultadas por este periódico explicaron en las últimas horas que el trámite a seguir ahora pasa previsiblemente por la presentación de un litigio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para que se adopte la determinación correspondiente.

No es de descartar que se pueda decretar la repetición de las elecciones, con la participación y algo más de dos docenas de magistrados y jueces de la capital.

Las elecciones se celebraron el pasado 18 de junio y fue necesario llegar a una segunda vuelta ante la circunstancia de que ninguno de los candidatos obtuvo los 2/3 de los votos que exige el reglamento para proclamar al nuevo decano directamente sin necesidad de repetir ronda.

De Lamo entiende que en esa segunda vuelta se produjeron irregularidades que declaran nulo el proceso, según han explicado a este periódico fuentes de toda solvencia.

La decisión final podría demorarse durante bastante tiempo, periodo, durante el cual deberá hacerse cargo del decanato de los jueces, el magistrado más antiguo de los actuales en activo .