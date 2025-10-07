El 90% de los ayuntamientos de León cumplen con el Consejo de Cuentas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El 90,5% de los ayuntamientos de León han rendido los correspondientes informes al Consejo de Cuentas de Castilla y León, según reveló ayer el presidente del organismo, el leonés Mario Amilivia, durante su comparecencia en las Cortes para presentar el Informe anual sobre las Cuentas del Sector Público Local.

1.889 entidades locales no rindieron en plazo legal (650 ayuntamientos, el Consejo Comarcal de El Bierzo; 139 mancomunidades y 1.098 pedanías. Dentro de los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes, no rindieron sus cuentas a tiempo está el de Ponferrada, que también las presentó más tarde. En el periodo 2018-2023, 164 ayuntamientos, el 7% del total, no habían rendido las cuentas de tres o más ejercicios. No obstante, la población afectada de estos municipios resulta escasamente significativa, un 1,8% respecto al total de la Comunidad.

Amilivia destacó nuevamente, teniendo en cuenta la estructura administrativa de la Comunidad, la importancia del papel que deben desempeñar las nueve diputaciones y el Consejo Comarcal de El Bierzo a través de los Servicios de Asistencia Técnica en apoyo y asesoramiento a las entidades, con atención especial a las de menor tamaño.

El informe anota que entre las entidades locales se produce un incumplimiento elevado del plazo de aprobación del presupuesto de 2023: 1.966 (68,9% de las que rindieron cuentas) lo hicieron con posterioridad al plazo legal (31 de diciembre de 2022). Incumplimiento que también afecta a la aprobación de la liquidación del presupuesto, aunque en mucha menor medida: 598 entidades rebasaron el plazo legal estipulado.