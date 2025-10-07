Diario de León

El 90% de los ayuntamientos de León cumplen con el Consejo de Cuentas

El plazo para cumplir con la obligación legal finaliza el día 31 de octubre. El Consejo Comarcal del Bierzo es la única entidad significativa que no lo hizo a tiempo este año

Mario Amilivia, ayer en la presentación del informe del Cosnejo de Cuentas.miriam chacón

El 90,5% de los ayuntamientos de León han rendido los correspondientes informes al Consejo de Cuentas de Castilla y León, según reveló ayer el presidente del organismo, el leonés Mario Amilivia, durante su comparecencia en las Cortes para presentar el Informe anual sobre las Cuentas del Sector Público Local.

1.889 entidades locales no rindieron en plazo legal (650 ayuntamientos, el Consejo Comarcal de El Bierzo; 139 mancomunidades y 1.098 pedanías. Dentro de los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes, no rindieron sus cuentas a tiempo está el de Ponferrada, que también las presentó más tarde. En el periodo 2018-2023, 164 ayuntamientos, el 7% del total, no habían rendido las cuentas de tres o más ejercicios. No obstante, la población afectada de estos municipios resulta escasamente significativa, un 1,8% respecto al total de la Comunidad.

Amilivia destacó nuevamente, teniendo en cuenta la estructura administrativa de la Comunidad, la importancia del papel que deben desempeñar las nueve diputaciones y el Consejo Comarcal de El Bierzo a través de los Servicios de Asistencia Técnica en apoyo y asesoramiento a las entidades, con atención especial a las de menor tamaño.

El informe anota que entre las entidades locales se produce un incumplimiento elevado del plazo de aprobación del presupuesto de 2023: 1.966 (68,9% de las que rindieron cuentas) lo hicieron con posterioridad al plazo legal (31 de diciembre de 2022). Incumplimiento que también afecta a la aprobación de la liquidación del presupuesto, aunque en mucha menor medida: 598 entidades rebasaron el plazo legal estipulado.

Amilivia recuerda la necesidad de completar las plantillas

El Consejo de Cuentas considera que mantienen su vigencia las recogidas en las dos Declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuentas y los OCEx en 2017. Así, en la «Declaración sobre las medidas para estimular la rendición de cuentas de las Entidades Locales» se propone promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, así como el refuerzo de los medios de las intervenciones locales, el fortalecimiento de la asistencia a los municipios, la actualización de la regulación de las multas coercitivas o el impulso de reformas normativas para condicionar subvenciones, ayudas o transferencias a la efectiva rendición de cuentas.En relación con esta propuesta, Amilivia realizó la misma aclaración que cuando compareció con los cuatro informes anteriores de las cuentas del sector público local. En esta línea, destacó el avance relevante que supuso la novedad introducida en 2021 por la Consejería de la Presidencia en la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General contemplando por primera vez como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias el hecho de rendir cuentas ante el órgano de control externo.
